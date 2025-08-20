Pogoda na dziś. W środę 20.08 w północnej połowie kraju przelotnie popada deszcz, w południowej zaś dopisze pogodna aura. Termometry pokażą od 19 do 28 stopni. Biomet będzie zróżnicowany.

W środę w północnej połowie Polski wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie mogą pojawić się obfite opady rzędu 5-10 l/mkw. oraz burze. W południowej połowie kraju dopisze pogodna aura i spodziewane jest tam jedynie małe i umiarkowane zachmurzenie.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19-22 stopni Celsjusza na północy, przez 22-26 st. C w centrum, do 27-28 st. C na południu. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z zachodu. Jedynie na północy będzie on skręcający na północ, dość silny. Na Wybrzeżu w porywach może rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 50 do ponad 80 procent. Na krańcach północnych Polski odczujemy chłód, a na południu - gorąc. Mieszkańcy pasa Szczecin - Suwałki odczują komfort termiczny, a regionów centralnych - ciepło. Warunki biometeo w południowej połowie kraju będą korzystne, w pasie centralnym i na północnym zachodzie - neutralne, a na północnym wschodzie - niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W środę w Warszawie będzie dość pogodnie, wystąpi przeważnie zachmurzenie umiarkowane do przejściowo dużego. Wieczorem możliwy jest słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, skręcający na zachodni i następnie na północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie przeważnie będzie spadać, wieczorem zacznie stopniowo rosnąć po przejściu frontu. W południe barometry wskażą 994 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewane jest początkowo duże zachmurzenie, poza tym możliwe są słabe przelotne opady deszczu. W drugiej części dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i małe. Termometry wskażą maksymalnie 19-20 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków północnych, umiarkowany do okresowo dość silnego. W porywach osiągnie do 40-50 km/h. Ciśnienie zacznie rosnąć, w południe sięgnie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka przeważnie pogodna środa, zachmurzenie okaże się małe do umiarkowanego. Jedynie w godzinach popołudniowych nie można wykluczyć krótkiego, słabego i przelotnego deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 25 st. C. Wiatr okaże się zmienny do północno-zachodniego, słaby i umiarkowany. Ciśnienie początkowo będzie spadać, następnie wahać, w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Środa upłynie we Wrocławiu pod znakiem pogodnej aury. Początkowo będzie bezchmurnie, następnie prognozowane jest małe zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Powieje słaby wiatr, zmienny do północno-zachodniego. Ciśnienie spada, w południe na barometrach będzie 993 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Środa zapowiada się w Krakowie pogodna, prognozowane jest zachmurzenie małe do przejściowo umiarkowanego. Termometry wskażą maksymalnie 28 st. C. Wiatr zmienny do zachodniego, powieje słabo. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 983 hPa.

