Pogoda na dziś - środa, 20.05. Kolejny dzień pod znakiem burz

Prognoza pogody na środę
Pogoda na dziś. W środę 20.05 będzie się chmurzyć, poza tym przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Mieszkańcy całej Polski odczują ciepło.

Środa upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Po południu lokalnie spodziewane są słabe przelotne opady deszczu poniżej pięciu litrów na metr kwadratowy. Mogą pojawić się też burze, podczas których mocniej popada. W wyładowaniach suma opadów wyniesie do 15 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 17-19 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Pomorzu Gdańskim do 20-22 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr przeważnie będzie słaby i zmienny, w drugiej części dnia okresami umiarkowany.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 40 do 60 procent. W całym kraju odczujemy ciepło, a warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W środę w Warszawie wystąpi umiarkowane zachmurzenie, po południu nie można wykluczyć słabego przelotnego deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 22 st. C. Wiatr okaże się słaby, przeważnie północno-zachodni, okresami zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie dalej powoli rosnąć.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na środę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozuje się zachmurzenie od dużego do umiarkowanego. Termometry wskażą maksymalnie 19 st. C. Wiatr początkowo będzie słaby i zmienny, następnie powieje umiarkowanie z kierunków wschodnich. Ciśnienie będzie się wahać, w południe sięgnie 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa w Poznaniu przyniesie małe zachmurzenie wzrastające w ciągu dnia do umiarkowanego i okresowo dużego. Po południu przelotnie popada deszcz, możliwa jest burza. Słupki rtęci pokażą 22 st. C. Wiatr powieje z kierunków zmiennych, słaby i okresami umiarkowany, przy burzy silny. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie dalej powoli rosnąć.

Pogoda na dziś - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia środa z małym zachmurzeniem wzrastającym w ciągu dnia do umiarkowanego i okresowo dużego. Po południu możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 22 st. C. Wiatr przeważnie zmienny i słaby, jedynie przy opadach dość silnie powieje, nawet porywiście. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie dalej powoli rosnąć.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę w Krakowie wystąpi zachmurzenie od małego do umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków zmiennych, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie dalej powoli rosnąć.

