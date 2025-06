W środę niebo nad Polską będzie zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu. W północnych i północno-wschodnich regionach może popadać przelotny deszcz do trzech litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, poprzez 25 st. C w centralnej Polsce, do lokalnie 27 st. C na południowym zachodzie i południu kraju. Wiatr będzie północno-zachodni i zachodni, przeważnie umiarkowany i dość silny, na północy z porywami sięgającymi 60-70 kilometrów na godzinę.