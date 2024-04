Środa przyniesie zmienne zachmurzenie. Poza tym przelotnie popada deszcz do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni.