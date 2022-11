Pogoda na dziś - środa 16.11. Słabe opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem

Pogoda na środę

W środę początkowo w niektórych miejscach kraju, zwłaszcza w południowych regionach, będzie mglisto. W ciągu dnia czeka nas pochmurna aura z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami, głównie we wschodnich i południowych regionach, wystąpią słabe opady. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C w Małopolsce. Wiatr powieje z umiarkowanie, tylko na południu kraju słabo, z kierunku wschodniego.