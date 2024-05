Pogoda na dziś. Środa 15.05 upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry pokażą od 20 do 23 stopni Celsjusza.

Środa przyniesie pogodną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 17-18 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 20-21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Warunki biometeo w środę 15.05

Wilgotność powietrza w środę wyniesie 60-70 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Środa w Warszawie będzie pogodna. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pogodna środa. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1022 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Środa we Wrocławiu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 22 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa pogodna środa. Po południu możliwy jest wzrost zachmurzenia kłębiastego do dużego. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 990 hPa.

Autorka/Autor:dd,anw

Źródło: tvnmeteo.pl