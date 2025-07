W środę niebo nad Polską będzie zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu. Na północnym wschodzie, wschodzie i południowym wschodzie kraju wystąpią opady deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy Uwaga: podczas burz na Mazurach, Podlasiu oraz w Karpatach deszczu spadnie nawet 20-40 l/mkw. Po południu na zachodzie i południowym zachodzie opady mogą mieć natężenie 10-30 l/mkw., a na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku mogą wystąpić burze. Padać nie będzie jedynie w pasie od środkowego Pomorza, przez centrum kraju, po Kielecczyznę. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Warmii, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Na wschodzie okresami będzie dość silny, w burzach dochodzący nawet do 90 kilometrów na godzinę.