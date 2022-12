Pogoda na dziś - środa 14.12. Od -6 do -2 stopni. Może słabo popadać śnieg

W środę w regionach południowych i centralnych możemy spodziewać się wzrostu zachmurzenia do dużego oraz opadów śniegu o sumie do 1-3 centymetrów. W górach warstwa śniegu zwiększy się o 5 cm. Na pozostałym terenie kraju pojawią się większe przejaśnienia.

Temperatura maksymalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez -3/-4 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje słabo i umiarkowanie. Okresami w porywach może być dość silny i rozpędzać się do 50-60 kilometrów na godzinę.