Pogoda na dziś - środa 14.06. Grzmoty i błyski w wielu miejscach

Pogoda na dziś. Środa 14.06 zapowiada się na ogół pochmurno. W całym kraju pojawią się opady deszczu, a w części regionów wystąpią burze. Termometry wskażą od 17 do 22 stopni Celsjusza.

W środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami będą pojawiać się opady deszczu rzędu 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu i w środkowej części kraju wystąpią burze, podczas których spadnie do 30 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 70-80 kilometrów na godzinę.

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centralnej Polsce, do 22 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z kierunku północno-wschodniego powieje słabo i umiarkowanie.