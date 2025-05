Niebo nad Polską będzie w środę zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu. Padać nie będzie jedynie na zachodzie i południowym zachodzie - w pozostałych regionach okresowo popada deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy, na wschodzie do 10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni Celsjusza na Warmii, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.