Pogoda na dziś - środa, 14.01. Aura będzie wymagać naszej uwagi

Pogoda na środę
Pogoda na dziś, czyli na środę, 14.01. Różnica temperatury między zachodem a wschodem będzie znaczna. Pojawią się opady, zrobi się ślisko.

W środę wystąpi zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą słabe i umiarkowane opady. Na zachodzie spadnie 2-5 litrów na metr kwadratowy deszczu, w pasie od Pomorza po Podkarpacie - deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego (również do 2-5 l/mkw.), a na północnym wschodzie i wschodzie - śniegu. Wieczorem sypnie dość mocno, przez co grubość pokrywy zwiększy się o 5-10 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -9/-7 st. C na Podlasiu, przez -1/1 st. C w centrum, do 3-5 st. C na zachodzie. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, skręcający w południowy zachód.

Pogoda na środę
Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie na bardzo wysokim poziomie. Wyniesie ona nawet ponad 95 procent w północno-zachodniej i częściowo centralnej części kraju, natomiast na północnym wschodzie Polski - około 80 procent. Pochmurna i mokra aura sprawi, że warunki biometeo będą niekorzystne.

Warunki biometeo w środę
Pogoda na dziś - Warszawa

W środę w Warszawie pojawi się zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą słabe i umiarkowane opady w drugiej części dnia - początkowo deszczu ze śniegiem, następnie deszczu marznącego i deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -2/0 st. C. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie również prognozowane jest zachmurzenie. Spadnie też słaby i umiarkowany deszcz marznący i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 0-1 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, skręcający na południowy, który będzie umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa dla mieszkańców Poznania będzie pochmurna i deszczowa. Na termometrach pojawią się maksymalnie 2-3 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu, skręcający na południowo-zachodni. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe dojdzie do 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Środa we Wrocławiu będzie pochmurna. Wystąpią tam również słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 3-4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu, skręcający na południowo-zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę w Krakowie aura będzie pochmurna. W pierwszej części dnia wystąpią także okresowe, słabe opady deszczu i deszczu marznącego. Temperatura maksymalna wyniesie 1-2 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe dojdzie do 990 hPa.

Warunki drogowe w środę

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
