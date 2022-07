Pogoda na dziś - środa 13.07. Słońce i gorąco, ale nie dla wszystkich

W środę w większości kraju będzie pogodnie. We wschodnich i północno-wschodnich wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie oraz pojawią się przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na północnym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.