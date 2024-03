Pogoda na dziś. W środę 13.03 prawie w całym kraju należy spodziewać się słabych opadów deszczu. Termometry pokażą od 5 do 13 stopni Celsjusza. Biomet będzie na ogół niekorzystny.

Po ustąpieniu porannych mgieł, które możliwe są w niektórych miejscach kraju, w ciągu kolejnych godzin będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na przeważającym obszarze Polski okresami będą występować opady deszczu lub mżawki do 1-3 litrów na metr kwadratowy. Padać nie powinno w rejonie Pomorza, Warmii oraz w zachodniej części kraju.

Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9-10 st. C w centrum, do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z kierunku północnego i wschodniego powieje słabo i umiarkowanie.