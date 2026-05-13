Prognoza Pogoda na dziś - środa 13.05. Czeka nas kolejna porcja opadów Arleta Unton-Pyziołek

Prognoza pogody na środę

W środę czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy i zachodzie przelotnie popada deszcz o natężeniu do pięciu litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach spadnie do 2 l/mkw. Tylko na południowym wschodzie kraju na ogół nie powinno padać, choć w Karpatach opady nie są wykluczone. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza na Kaszubach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie do 13-14 st. C w centrum kraju oraz na południowym zachodzie. Wiatr, zachodni i południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. W porywach na północy i wschodzie może osiągnąć prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 70 do 80 procent. W całym kraju będzie chłodno. Warunki biometeo okażą się niekorzystne na północy i zachodzie, a neutralne - na południu i wschodzie.

Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy środa pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Poza tym możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 13 st. C. Wiatr zachodni będzie umiarkowany, okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 992 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, okresami popada też deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 11 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie stabilne, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa w Poznaniu przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Okresami popada też deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 13 st. C. Wiatr zachodni powieje umiarkowanie. Ciśnienie stabilne, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na środę we Wrocławiu prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym możliwy jest też przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Wiatr południowo-zachodni będzie umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę w Krakowie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Powieje zachodni okresami dość silny wiatr. Ciśnienie stabilne, w południe wyniesie 981 hPa.