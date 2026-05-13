Pogoda na dziś - środa 13.05. Czeka nas kolejna porcja opadów

Prognoza pogody na środę
Pogoda na dziś. Środa 12.05 przyniesie części kraju opady deszczu. Powieje też dość silny wiatr, który rozpędzać się będzie do 40-50 kilometrów na godzinę. Sprawi, że temperatura odczuwalna będzie niższa.

W środę czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy i zachodzie przelotnie popada deszcz o natężeniu do pięciu litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach spadnie do 2 l/mkw. Tylko na południowym wschodzie kraju na ogół nie powinno padać, choć w Karpatach opady nie są wykluczone. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza na Kaszubach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie do 13-14 st. C w centrum kraju oraz na południowym zachodzie. Wiatr, zachodni i południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. W porywach na północy i wschodzie może osiągnąć prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 70 do 80 procent. W całym kraju będzie chłodno. Warunki biometeo okażą się niekorzystne na północy i zachodzie, a neutralne - na południu i wschodzie.

Pogoda na dziś - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy środa pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Poza tym możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 13 st. C. Wiatr zachodni będzie umiarkowany, okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 992 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, okresami popada też deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 11 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie stabilne, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa w Poznaniu przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Okresami popada też deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 13 st. C. Wiatr zachodni powieje umiarkowanie. Ciśnienie stabilne, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na środę we Wrocławiu prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym możliwy jest też przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Wiatr południowo-zachodni będzie umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę w Krakowie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Powieje zachodni okresami dość silny wiatr. Ciśnienie stabilne, w południe wyniesie 981 hPa.

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
