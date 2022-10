Pogoda na dziś - środa 12.10. Deszczowe chmury nad częścią kraju

czytaj dalej

66 milionów lat temu w Ziemię uderzyła asteroida, która doprowadziła do masowego wymierania gatunków, między innymi dinozaurów. Jak informowali niedawno naukowcy, jednym ze skutków uderzenia były monstrualne fale tsunami. Okazuje się jednak, że to nie koniec niszczycielskich "osiągnięć" asteroidy. Według badań, których wyniki ogłoszono kilka dni temu, wydarzenie to wywołało również serię silnych trzęsień ziemi na całej planecie. Miały one magnitudę ponad 10, trwały kilka tygodni lub nawet miesięcy.