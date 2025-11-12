Prognoza na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Środa przyniesie pochmurną i mglistą aurę. Poza tym spodziewane są przejaśnienia i rozpogodzenia, które postępować będą od zachodu w głąb kraju. Na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich mogą wystąpić słabe opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Warmii i Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje wiatr zachodni i południowy, słaby oraz umiarkowany. Na zachodzie okaże się silniejszy, w porywach na Pomorzu osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 60 do 80 procent. Na wschodzie Polski będzie chłodno, natomiast mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Na przeważającym obszarze kraju warunki biometeo będą neutralne, jedynie na wschodzie okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Środa w Warszawie będzie pochmurna i mglista, pod wieczór mogą pojawić się przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna i mglista z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 10 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W środę w Poznaniu będzie pochmurno i mglisto z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 11 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu w środę będzie pochmurno i mglisto z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę w Krakowie będzie pochmurno i mglisto z przejaśnieniami, a pod wieczór - rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 995 hPa.