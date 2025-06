Środa przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie - rozpogodzeniami. Okresami może popadać deszcz od 5 do 25 litrów na metr kwadratowy, a na wschodzie kraju zagrzmieć. Po południu opady zanikną w zachodnich regionach. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19-20 st. C na zachodzie. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, który w porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę, a burzach - do 80 kilometrów na godzinę.