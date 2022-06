Pogoda na dziś - środa 08.06. Burzowy front znów da o sobie znać

W środę na terenie zachodnich województw będzie pogodnie. W pozostałych regionach synoptycy zapowiadają pochmurną aurę z opadami deszczu do 2-8 litrów wody na metr kwadratowy. Wystąpią również burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 29 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zmienny z przewagą kierunków południowych, powieje ze słabą siłą.