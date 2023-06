Pogoda na dziś - środa 07.06. Gorące i burzowe regiony

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 26 st. C w środkowej części kraju, do 28 st. C na Ziemi Lubuskiej, Kujawach i w Wielkopolsce. Wiatr z kierunku wschodniego powieje słabo i umiarkowanie, w burzach silnie, w porywach osiągając prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę.