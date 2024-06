Pogoda na dziś. W środę 05.06 deszcz spadnie w wielu miejscach, ale opady nie powinny być obfite. W rejonach górskich mogą wystąpić burze. Na termometrach będzie od 19 do 25 stopni Celsjusza.

Środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na krańcach wschodnich będzie przelotnie padać deszcz do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Na południu i zachodzie kraju oraz na Pomorzu spadnie do 5-10 l/mkw. W górach mogą wystąpić burze z opadami do 20 l/mkw. i silnym wiatrem.