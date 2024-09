Pogoda na dziś. Środa 04.09 w całym kraju przyniesie upalną, słoneczną pogodę. Termometry pokażą nawet 33 stopnie Celsjusza. Nie pozostanie to jednak bez wpływu na nasze samopoczucie.

Pogoda na dziś - środa 04.09

Niebo nad Polską będzie w środę pogodne i bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 28 stopni Celsjusza w Gdańsku, przez 31 st. C w Warszawie, do 33 st. C w Gorzowie Wielkopolskim. Słaby lub umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.