Pogoda na dziś - środa 03.05. Miejscami popada deszcz. Od 11 do 15 stopni

Pogoda na dziś. Środa 03.05 będzie pochmurna, a w części kraju przydadzą się parasole. W najcieplejszej chwili dnia na termometrach zobaczymy od 11 do 15 stopni Celsjusza.

W południowo-wschodniej części kraju środa upłynie pod znakiem chmur i opadów deszczu rzędu 5 litrów wody na metr kwadratowy. W Karpatach spadnie więcej deszczu, do 10-15 l/mkw. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, suma opadów deszczu w części Śląska i Małopolski od wtorku może osiągnąć kilkadziesiąt litrów na metr kwadratowy. Wydano alerty.

W pozostałej części Polski możemy spodziewać się zmiennego zachmurzenia i braku opadów. Temperatura maksymalna sięgnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 13 st. C w centralnej Polsce, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr.