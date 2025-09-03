Pogoda na dziś. Środa 3.09 w części kraju okaże się pochmurna i burzowa. Upał już nam nie grozi, chociaż temperatura nadal będzie dość wysoka.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Środa na zachodzie okaże się pogodna i bez opadów. Na wschodzie oraz nad ranem w centrum kraju pojawi się więcej chmur, ale można liczyć na rozpogodzenia. Miejscami spodziewane są przelotne opady od 1 do 5 litrów na metr kwadratowy. Na południowym wschodzie zagrzmi i spadnie do 10-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 22-23 stopni Celsjusza na Warmii i Mazurach do 26-28 st. C na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zmienny.

Prognoza na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza na zachodzie wyniesie około 50 procent. Im dalej na wschód kraju, tym wilgotność będzie rosła. Warunki biometeo będą niekorzystne na wschodzie i na południowym wschodzie kraju. W pasie od Śląska, przez centrum, aż po Warmię pogoda nie będzie miała wpływu na nasze samopoczucie. Za zachodzie warunki biometeo będą korzystne.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

To będzie pochmurna środa w Warszawie z rozpogodzeniami. Możliwy jest przelotny deszcz. Maksymalna temperatura nie przekroczy 24-25 st. C. Nadciągnie wiatr słaby, wschodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1002 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni, Sopocie w środę spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Opady deszczu nie są prognozowane. Maksymalna temperatura wyniesie 23-24 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1015 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Poznań

W środę Poznaniu możemy spodziewać się pogodnej aury, a deszcz nie jest prognozowany. Na termometrach zobaczymy do 24-25 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu środa zapowiada się pogodnie. Opady deszczu nie wystąpią. Temperatura osiągnie do 24 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 1001 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie w środę będzie pochmurno, spadnie przelotny deszcz. Możliwa jest burza. Na termometrach zobaczymy do 23-24 st. C. Powieje wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 990 hPa i będzie się wahać.

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl