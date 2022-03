Pogoda na dziś - środa 02.03. Zachmurzy się w nielicznych miejscach

Pogoda na dziś. W środę w większości regionów będzie pogodnie. Temperatura sięgnie maksymalnie od 4 do 6 stopni Celsjusza. Aura korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Środa na przeważającym terenie Polski przyniesie pogodną aurę. Tylko na wschodzie i południu, a wieczorem również w północnej części kraju zachmurzenie wzrośnie do dużego, miejscami całkowitego. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na wschodzie do 5-6 st. C na zachodzie. Z kierunku północno-zachodniego wiatr powieje ze słabą siłą.