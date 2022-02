Pogoda na dziś - środa 02.02. Opady we wszystkich regionach, maksymalnie 5 stopni

Środa przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Miejscami na północy kraju może spaść do 3 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Podlasiu do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr powieje z kierunku zachodniego, słabo i umiarkowanie. Na zachodzie kraju okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.