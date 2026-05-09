Prognoza Pogoda na dziś - sobota, 8.05. Słoneczna aura czeka dziś nielicznych Arleta Unton-Pyziołek

Na północnym zachodzie i Pomorzu sobota zapowiada się słonecznie. Na pozostałym obszarze spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, które miejscami na wschodzie, południu i w centrum kraju może przynieść słabe, przelotne opady deszczu. Późnym popołudniem i wieczorem zachmurzenie ma stopniowo zanikać. Na termometrach pokaże się maksymalnie od 8-11 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków północnych będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa na północnym zachodzie, gdzie nie przekroczy 50 procent, a najwyższa na wschodzie i południu, gdzie wyniesie ponad 70 procent. W zachodniej połowie kraju odczujemy komfort termiczny, a we wschodniej - chłód.

Pogoda na dziś - Warszawa

W sobotę w Warszawie do południa spodziewana jest pochmurna aura i może słabo popadać. Później stopniowo zaczną pojawiać się przejaśnienia, a pod wieczór - nawet rozpogodzenia. Temperatura osiągnie maksymalnie 15 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu mogą liczyć na słoneczną sobotę. Na termometrach pokaże się maksymalnie 15 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północy. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe wyniesie 1023 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W sobotę w Poznaniu do południa będzie pochmurnie, ale później stopniowo zaczną występować przejaśnienia i rozpogodzenia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 16 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę mieszkańców Wrocławia czeka pochmurna aura, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura sięgnie 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Sobota przyniesie w Krakowie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Może wystąpić słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Wiatr z północy okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe wyniesie 992 hPa.

