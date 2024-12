W sobotę w całym kraju niebo będzie zachmurzone, ale lokalnie, głównie w południowej Polsce, wystąpią rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza w regionach północnych i centralnych, popada słaby i przelotny deszcz do jednego litra wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5-6 st. C w zachodniej Polsce. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.