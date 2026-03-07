Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Sobota przyniesie słoneczną aurę, choć na Pomorzu w ciągu dnia niebo nieco się zachmurzy. Termometry pokażą maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13-15 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na południowym zachodzie. Lokalnie może być nawet cieplej. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie powyżej 50 procent na północy i zachodzie, a w pozostałej części kraju nie przekroczy 50 procent. Mieszkańcom południowego zachodu będzie ciepło, a reszty kraju - komfortowo. Warunki biometeo okażą się korzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota w Warszawie będzie słoneczna. Temperatura osiągnie maksymalnie 13 st. C. Wiatr z południa okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie bez większych zmian, w południe wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Początkowo sobota w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie słoneczna, ale po południu pojawi się trochę chmur. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe wyniesie 1027 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota w Poznaniu zapowiada się słonecznie. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie będzie bez większych zmian, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka słoneczna sobota. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Wiatr z południa będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, w południe obniży się do 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę w Krakowie spodziewana jest słoneczna aura. Na termometrach pokaże się maksymalnie 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe wyniesie 1000 hPa.

