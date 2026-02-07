Pogoda na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W większości Polski sobota będzie pochmurna z zamgleniami. Na południu i zachodzie lokalnie spodziewane są opady mżawki oraz liczne mgły utrzymujące się przez większą część dnia. Na północy i północnym wschodzie wystąpią słabe opady śniegu do 1-5 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3/-1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, do 2-4 st. C na południu. Wiatr wiejący z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie bardzo wysoka - poniżej 90 procent spadnie jedynie na północnym wschodzie. Odczujemy chłód, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota w Warszawie zapowiada się pochmurnie ze słabymi opadami śniegu w godzinach popołudniowych. Temperatura nie przekroczy 0-1 st. C. Powieje słabo z północnego wschodu. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 992 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie sobota przyniesie chmury i słabe opady śniegu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie -1/0 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna sobota z zamgleniami i słabymi opadami mżawki. Temperatura osiągnie maksymalnie 1-2 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu sobota będzie pochmurna. Pojawią się zamglenia i słabe opady mżawki. Termometry pokażą maksymalnie 1-2 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 990 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańcy Krakowa powinni spodziewać się pochmurnej soboty z zamgleniami i słabymi opadami mżawki. Na termometrach pokażą się maksymalnie 3-4 st. C. Powieje słabo ze zmiennych kierunków. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 978 hPa.

Warunki drogowe w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl