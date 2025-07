Pogoda na dziś, czyli sobotę 5.07. Niebo będzie zachmurzone, miejscami mogą pojawić się słabe opady deszczu. Zrobi się gorąco, temperatura zbliży się lokalnie do 30 stopni Celsjusza.

W sobotę czeka nas zachmurzenie małe na południu i wschodzie. Więcej chmur pojawi się na północy i zachodzie. Lokalnie w pasie wybrzeża wystąpią słabe opady deszczu od 1 do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23-24 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 28-29 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu.

Warunki biometeo w sobotę

Wysokość względna powietrza prawie wszędzie będzie na niskim poziomie - poniżej 50 procent. Jedynie na północnym zachodzie kraju, tam gdzie może padać słaby deszcz, wilgotność powietrza będzie wyższa. Będziemy odczuwać komfort termiczny. Pogoda na ogół będzie wpływać korzystnie na nasze samopoczucie.

Pogoda na dziś - Warszawa

W sobotę w Warszawie będzie pogodnie, nie spodziewamy się opadów deszczu. Termometry pokażą do 27-28 st. C. Będzie wiał słaby, chwilami umiarkowany wiatr południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie spadać

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku będzie pochmurno. Pod koniec dnia możliwy jest słaby deszcz od 1 do 2 l/mkw. Temperatura wzrośnie do 23-24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1014 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W sobotę w Poznaniu spodziewamy się zachmurzenia małego, a w ciągu dnia do dużego. Opady deszczu nie wystąpią. Termometry pokażą do 28-29 st. C. Powieje słaby wiatr południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu wystąpi małe zachmurzenie, które będzie wzrastać w ciągu dnia do dużego. Nie spodziewamy się opadów atmosferycznych. Termometry pokażą do 29-30 hPa. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę w Krakowie będzie słonecznie. Maksymalna temperatura wyniesie 25-26 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie spadać.

