Pogoda na dziś - sobota 4.06. Przydadzą się parasole. Lokalnie zagrzmi

Sobota 4.06 przyniesie pogodną aurę w województwach północnych. W pozostałej części kraju będzie pochmurno z opadami deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W Bieszczadach i na Roztoczu pojawią się burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie przeważnie słaby, zmienny, w strefie brzegowej powieje słabo i umiarkowanie z północy.