Pogoda na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

W sobotę aura będzie pochmurna z przejaśnieniami i rozpogodzeniami postępującymi od północnego wschodu w głąb kraju. Lokalnie na południu i południowym wschodzie wystąpią słabe opady śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od -12/-11 st. C na Podlasiu i Warmii, przez -10/-8 st. C w centrum kraju, do -5/-4 st. C na Śląsku. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Będzie wiał z prędkością do 50 kilometrów na godzinę, na Pomorzu do 65 km/h. Może to obniżyć temperaturę odczuwalną.

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza będzie dość zróżnicowana. W północno-wschodniej części kraju wyniesie ona poniżej 60 procent. Natomiast w centrum, na zachodzie czy południu osiągnie poziom 70 procent i więcej. Warunki biometeorologiczne w całym kraju będą neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota przyniesie pogodną, lecz mroźną aurę. Na termometrach w Warszawie zobaczymy maksymalnie -10 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, obniżający odczucie temperatury. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie i mroźnie. Na termometrach zobaczmy maksymalnie -10 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany, okresami dość silny, obniżający odczucie temperatury. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1023 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota w Poznaniu będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie -7 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, obniżający odczucie temperatury. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu aura okaże się pochmurna z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy -4 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, obniżający odczucie temperatury. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 999 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie w sobotę wystąpi zachmurzenie. Mogą pojawić się tam również słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -7 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, obniżający odczucie temperatury. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa i będzie wzrastać.

