Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - sobota, 30.05. Tutaj dzień będzie niespokojny

|
Burze, chmury, deszcz
Pogoda na sobotę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Pogoda na dziś. Sobota, 30.05 zapowiada się dość ciepło, ale niespokojnie. W wielu rejonach rozwiną się burze, które przyniosą intensywne opady. Miejscami może spaść grad.

W sobotę na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie okaże się duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu (rzędu 2-10 litrów na metr kwadratowy). Nad ranem na zachodzie, a następnie na południu i lokalnie w centrum pojawią się burze z intensywnymi opadami deszczu (rzędu 20-30 l/mkw.) oraz możliwymi opadami gradu. Jedynie na wschodzie i północnym wschodzie będzie pogodnie i słonecznie oraz bez opadów. Temperatura osiągnie od 20-21 stopni Celsjusza na wschodzie do 23-24 st. C na zachodzie kraju. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach dość silny (do 40-50 kilometrów na godzinę), północno-zachodni.

Klatka kluczowa-466207
Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza w sobotę będzie bardzo zróżnicowana. Najwyższa, w granicach 80 procent, okaże się na południu kraju. Na krańcach wschodnich odczujemy chłód, a na zachodnich - ciepło. W pozostałej części kraju temperatura będzie komfortowa. Warunki biometeo okażą się korzystne tylko na krańcach wschodnich - w reszcie kraju aura będzie neutralna bądź niekorzystna.

Klatka kluczowa-466226
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota początkowo w Warszawie zapowiada się słonecznie. W drugiej części dnia prognozowany jest wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Wieczorem możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 22-23 st. C. Z zachodu i północnego zachodu nadciągnie umiarkowany, w porywach dość silny wiatr (40-50 km/h). Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota zapowiada się pochmurnie z rozpogodzeniami w drugiej części dnia. Okresami możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 20-21 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr (40-50 km/h), zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota przyniesie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 23-24 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny (40-50 km/h), zachodni i północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Wystąpi ryzyko burzy. Temperatura wzrośnie do 23-24 st. C. Nadciągnie umiarkowany, w porywach dość silny (40-50 km/h), zachodni i północno- zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Sobota zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. W godzinach wieczornych będzie szansa na rozpogodzenia, ale pojawi się też ryzyko burzy. Temperatura wzrośnie do 19-20 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 987 hPa i będzie spadać.

Klatka kluczowa-466242
Warunki drogowe w dzień
Źródło: tvnmeteo.pl
Ostrzeżenia IMGW w 11 województwach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ostrzeżenia IMGW w 11 województwach

Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
53 min
MOO_169_alt
Blechacz: Chopinowi trudno byłoby wygrać Konkurs Chopinowski w naszych czasach
Monika Olejnik
23 min
pc
Dorota Welman: nagle jakby ktoś wrzątkiem mnie oblał
Adrianna Otręba
1 godz 9 min
pc
"To, co się dzieje z alkoholem w Polsce, jest niepokojące"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
prognozapogoda
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Eksplozja gazu w Dallas
Wybuch gazu. Strażacy nie zdążyli ewakuować budynku
TVN24
Wołodymyr Zełenski
Jednostka wojskowa imienia "bohaterów UPA". MSZ Ukrainy zabrało głos
TVN24
1920x1080_4800_hp-0082
Nerwy, płacz, wstyd. Wymarzona komunia zamieniła się w koszmar
TVN24
Burze, piorun
Ostrzeżenia IMGW w 11 województwach
Droga opadów deszczu i burz w sobotę
Strefa opadów i burz. Zobacz jej wędrówkę na mapach
Ulica Łużycka w Zgorzelcu
Znalazł na ulicy milion w worku i już nie oddał
TVN24
Polskie F-35 "bez radarów"? Nie te
F-35 przyleciały do Polski "bez radarów"? Które to myśliwce
Michał Istel
Lech Wałęsa
Wałęsa: publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi
TVN24
Młodzież (zdjęcie ilustracyjne)
Nie pracują, nie kształcą się. Mówią, że to "stracone pokolenie"
TVN24
Radosław Sikorski
Decyzja Zełenskiego, zapowiedź Nawrockiego. Sikorski komentuje
TVN24
Kosiniak Bez Kitu
Ruch MON po decyzji Zełenskiego
Mikołaj Stępień
24 min
Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak
PremieraZnaleźliśmy informacje, które rozbrajają propagandę PiS
TVN24
W Polsce co roku diagnozuje się raka płuca u ponad 23 tys. osób
Nowe badanie w programie przesiewowym. Wykrywa jedną z najgroźniejszych chorób
TVN24
Łatwogang wydał oświadczenie na Instagramie
Łatwogang nagrał "pożegnanie". "Ale od razu mówię..."
TVN24
Rozbój na Chmielnej
Brutalny rozbój w centrum Warszawy. Policja publikuje nagranie i szuka sprawców
WARSZAWA
Robert Bąkiewicz
Jest decyzja sądu w sprawie Bąkiewicza
TVN24
Nowe Delhi, Indie
Największy bunt wobec premiera od 12 lat. Wszystko przez jedną wypowiedź
TVN24
- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
17-letni Dominik stracił nogi. Porażające wyniki kontroli w Kolejach Mazowieckich
WARSZAWA
1 godz 30 min
_smierc_na_morzu3
"Podróż VIP" zamieniła się w koszmar. "Nie mogłam uwierzyć, że dzieje się to w UE"
Pamela Bondi i Donald Trump
Trump zwolnił ją z pracy, później usłyszała diagnozę
TVN24
Pilne
Szef MSWiA: kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów
TVN24
11 min
posel witczak
Poseł wynajmuje auto za 4,5 tysiąca miesięcznie. Tak się tłumaczy
TVN24
kierowczyni cnn
"Widziałem panią z telefonem w dłoni". Niecodzienna kontrola drogowa
TVN24
imageTitle
Młoda gwiazda odepchnęła dziecko? Niejednoznaczne nagranie
EUROSPORT
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Dwa Black Hawki pomagają przy pożarze, trzy stoją w hangarze. Dlaczego?
Bartosz Żurawicz
Pędził Astonem Martinem 236 kilometrów na godzinę
Pędził luksusowym autem ponad 200 na godzinę. Kierowca z Niemiec słono zapłacił
TVN24
imageTitle
Groźny upadek na korcie. Powracający problem na Rolandzie Garrosie
EUROSPORT
Sejm
Posłowie o "poślubieniu psa". "Skandaliczne"
Marcin Złotkowski
złoto sztabki złota w banku
Setki sztabek złota w domu byłego urzędnika. Oto jak je zdobył
Maciej Wacławik
Donald Tusk
Tusk: decyzja Zełenskiego jest niepokojąca
Mikołaj Gątkiewicz
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom