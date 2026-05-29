Prognoza Pogoda na dziś - sobota, 30.05. Tutaj dzień będzie niespokojny Damian Zdonek |

Pogoda na sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie okaże się duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu (rzędu 2-10 litrów na metr kwadratowy). Nad ranem na zachodzie, a następnie na południu i lokalnie w centrum pojawią się burze z intensywnymi opadami deszczu (rzędu 20-30 l/mkw.) oraz możliwymi opadami gradu. Jedynie na wschodzie i północnym wschodzie będzie pogodnie i słonecznie oraz bez opadów. Temperatura osiągnie od 20-21 stopni Celsjusza na wschodzie do 23-24 st. C na zachodzie kraju. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach dość silny (do 40-50 kilometrów na godzinę), północno-zachodni.

Pogoda na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza w sobotę będzie bardzo zróżnicowana. Najwyższa, w granicach 80 procent, okaże się na południu kraju. Na krańcach wschodnich odczujemy chłód, a na zachodnich - ciepło. W pozostałej części kraju temperatura będzie komfortowa. Warunki biometeo okażą się korzystne tylko na krańcach wschodnich - w reszcie kraju aura będzie neutralna bądź niekorzystna.

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota początkowo w Warszawie zapowiada się słonecznie. W drugiej części dnia prognozowany jest wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Wieczorem możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 22-23 st. C. Z zachodu i północnego zachodu nadciągnie umiarkowany, w porywach dość silny wiatr (40-50 km/h). Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota zapowiada się pochmurnie z rozpogodzeniami w drugiej części dnia. Okresami możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 20-21 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr (40-50 km/h), zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota przyniesie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 23-24 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny (40-50 km/h), zachodni i północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Wystąpi ryzyko burzy. Temperatura wzrośnie do 23-24 st. C. Nadciągnie umiarkowany, w porywach dość silny (40-50 km/h), zachodni i północno- zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Sobota zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. W godzinach wieczornych będzie szansa na rozpogodzenia, ale pojawi się też ryzyko burzy. Temperatura wzrośnie do 19-20 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 987 hPa i będzie spadać.

Warunki drogowe w dzień Źródło: tvnmeteo.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ostrzeżenia IMGW w 11 województwach