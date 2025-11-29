Logo TVN24
Pogoda na dziś - sobota, 29.11. Walka jesieni z zimą

|
Ślisko, zimno
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Sobota 29.11 zapowiada się pochmurnie, a lokalnie z opadami deszczu i deszczu marznącego. Termometry wskażą do siedmiu stopni Celsjusza.

W sobotę na północy, zachodzie i w centrum kraju pojawi się całkowite zachmurzenie z opadami deszczu i deszczu marznącego w pasie od Dolnego Śląska, przez Wielkopolskę i Kujawy, po Pomorze oraz Warmię i Mazury. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi zachmurzenie duże z lokalnymi rozpogodzeniami. Na południu, zwłaszcza nad ranem, pojawią się gęste marznące mgły. Na termometrach zobaczymy od -1/0 stopnia Celsjusza w centrum, przez 0-2 st. C na wschodzie, do 5-7 st. C na północnym zachodzie. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Klatka kluczowa-60623
Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność w środkowej i północnej części kraju osiągnie nawet 95 procent. Najniższą wartość - 70 procent - odnotujemy na południu. Wszędzie będzie nam chłodno. Sobota przyniesie negatywny biomet na zachodzie, a w pozostałych regionach - neutralny.

Klatka kluczowa-60649
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Opady deszczu nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy do 0-1 st. C. Powieje wiatr słaby, południowy. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu, nad ranem o charakterze marznącym. Na termometrach zobaczymy do 2-3 st. C. Nadciągnie wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota zapowiada się ze słabymi opadami deszczu, do południa będą marznące. Temperatura maksymalna w Poznaniu osiągnie 0-1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę możemy spodziewać się pochmurnej aury z zamgleniami. Przejściowo możliwy jest słaby deszcz. Temperatura maksymalna we Wrocławiu osiągnie 0-1 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Kraków

Sobota przyniesie duże zachmurzenie z silnymi zamgleniami i lokalnie mgłami, ale bez opadów. Temperatura maksymalna w Krakowie osiągnie 0-1 st. C. Południowy wiatr powieje ze słabą siłą. Ciśnienie w południe wyniesie 991 hPa i będzie się wahać.

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

