Prognoza

Pogoda na dziś - sobota, 28.02. Powieje wiosną w ostatni dzień lutego

Odwilż, przedwiośnie
Prognoza pogody na sobotę
Pogoda na dziś, czyli sobotę, 28.02. Pierwszy dzień weekendu przyniesie sporo słońca w większości kraju. Na termometrach zobaczymy nawet do 20 stopni Celsjusza.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
W sobotę zachmurzenie może być większe jedynie w północnych regionach. W pozostałej części kraju będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14-16 st. C w centralnej Polsce, do 18-20 st. C na południowym zachodzie. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, jedynie na Wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim chwilami silniejszy.

Klatka kluczowa-257427
Prognoza pogody na sobotę
Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 procent do ponad 70. Warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Klatka kluczowa-257541
Warunki biomteo w sobotę
Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota w Warszawie przyniesie słoneczną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Wiatr południowy okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Trójmieście dominować będzie pogodna aura. Temperatura maksymalna sięgnie 14 st. C. Wiatr południowy, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka słoneczna sobota. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Będzie słonecznie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 18 st. C. Wiatr południowo-zachodni będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Sobota w Krakowie przyniesie sporo słońca. Termometry wskażą maksymalnie 15 st. C. Wiatr południowy okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 997 hPa.

Klatka kluczowa-257499
Warunki drogowe w nocy
Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

