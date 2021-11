Pogoda na dziś - sobota, 27.11. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, do 6 stopni

czytaj dalej

Sonda Solar Orbiter to statek kosmiczny, którego głównym zadaniem jest badanie Słońca. W sobotę ma znaleźć się na orbicie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Przed sondą ryzykowny manewr - by osiągnąć cel, musi przelecieć przez kosmiczne śmieci. Jest to jednak niezbędne, by zmniejszyć energię orbitalną statku kosmicznego i ustawić go w kolejce do bliskiego przejścia w pobliżu naszej gwiazdy.