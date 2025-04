Chociaż sobota przyniesie nam sporo słońca, to termometry nie będą pokazywać tak wysokich wartości, jak to było ostatnio. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12-13 st. C w centrum, do 14-15 st. C na krańcach zachodnich i południowych kraju. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.