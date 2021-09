Pogoda na dziś - sobota, 25.09. W części kraju deszczowo. Na termometrach do 23 stopni

Pogoda na dziś: sobota 25.09 przyniesie pochmurną, a w północnej części kraju także deszczową aurę. Na termometrach zobaczymy do 23 stopni. Do południa lokalnie porywy wiatru będą silne.

Pogoda na dziś: sobota 25.09 okaże się na ogół pochmurna. W północnej części Polski możemy spodziewać się deszczu. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni Celsjusza na Podlasiu do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni słaby i umiarkowany wiatr, przed południem miejscami stanie się silniejszy.

Warunki biometeo w sobotę

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Pochmurno z deszczem. Na termometrach do 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, rano silniejszy zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1011 hPa.