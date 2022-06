Pogoda na dziś - sobota 25.06. Sporo słońca, upał i lokalne burze

Pogoda na dziś. Sobota przyniesie przeważnie słoneczną i pogodną aurę. Po południu na zachodzie kraju chmur może być więcej, niewykluczone są przelotne opady deszczu i burze w pasie od Dolnego Śląska po Ziemię Lubuską. W burzach może spaść do 15-30 litrów wody na metr kwadratowy, możliwy jest grad. Termometry pokażą maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie, przez 29 st. C w centrum kraju, do 30 st. C w Wielkopolsce. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu wiatr będzie słaby i umiarkowany. Podczas burz może być silniejszy i rozpędzać się do do 70-90 kilometrów na godzinę.