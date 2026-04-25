Pogoda na dziś - sobota, 25.04. Silny wiatr obniży temperaturę odczuwalną Tomasz Wakszyński

Warunki biometeo w sobotę

W centrum i na wschodzie sobota przyniesie umiarkowane zachmurzenie, a na południowym zachodzie - pogodną i słoneczną aurę. W pasie północnym w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie z umiarkowanego do dużego, a wieczorem na krańcach północnych może przelotnie popadać. Temperatura osiągnie maksymalnie od 11-13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Warmii i Pomorzu Gdańskim, przez 16-17 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na południu. Wiatr z kierunków zachodnich będzie na ogół dość silny, okresami w porywach dochodzący do 50-60 kilometrów na godzinę. Na Pomorzu powieje jeszcze silniej z północnego zachodu - porywy osiągną do 80 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa na południowym zachodzie, gdzie nie przekroczy 50 procent, a najwyższa na północy, gdzie wyniesie 90 procent. Mieszkańcy Pomorza, Warmii, Mazur i Suwalszczyzny odczują zimno, pasa od Pomorza Zachodniego po Podlasie - chłód, a reszty kraju - komfort termiczny. Na północy i wschodzie warunki biometeo będą niekorzystne, a na zachodzie i południu - neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W sobotę w Warszawie prognozuje się umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich będzie dość silny, w porywach sięgający 50-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 994 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewane jest duże zachmurzenie, a pod koniec dnia może wystąpić przelotny deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 11 st. C. Powieje dość silny wiatr z kierunków zachodnich, w porywach dochodzący do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W sobotę mieszkańców Poznania początkowo czeka duże zachmurzenie, które w ciągu dnia zmniejszy się do umiarkowanego, a nawet małego. Słupki rtęci wskażą 16 st. C. Odczuwalny będzie dość silny wiatr z kierunków zachodnich, który w porywach osiągnie do 45-55 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu zachmurzenie będzie początkowo umiarkowane. W ciągu dnia obniży się do małego, a okresami zrobi się bezchmurnie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 18 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich okaże się dość silny, w porywach sięgający 40-50 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia, a w drugiej części dnia - małego. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z kierunków zachodnich, w porywach do 35-45 km/h. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 994 hPa.

