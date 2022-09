Pogoda na dziś - sobota 24.09. Lokalnie może spaść deszcz

czytaj dalej

53-latce z Antwerpii zabroniono wstępu do tamtejszego ogrodu zoologicznego po tym, jak spędzała tak dużo czasu z jednym z szympansów, że doprowadziło to między nimi do "niezdrowej relacji" - donosi publiczny belgijski nadawca VRT. W ubiegłym roku kobieta otrzymała zakaz odwiedzin samej małpy, ale jak twierdzą władze zoo, nie stosowała się do niego.