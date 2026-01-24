Przed nami mroźna noc

Pogoda na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Sobota zapowiada się pochmurnie, okresami spadnie do 1-2 centymetrów śniegu. Na południu i w centrum kraju opad będzie przechodził w śnieg z deszczem marznącym i deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od -8/-6 stopni Celsjusza na Podlasiu i Warmii, przez -3/-2 st. C w centrum kraju, do 0-1 st. C na południu. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach z prędkością do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 80 do ponad 90 procent. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota w Warszawie będzie pochmurna. Okresami wystąpią słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie aura będzie pochmurna. Okresami wystąpią słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -5 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie wahać się, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota w Poznaniu będzie pochmurna, okresami spadnie słaby śnieg. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do -2 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie wahać się, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę aura we Wrocławiu będzie pochmurna, okresami pojawią się słabe opady śniegu z deszczem marznącym. Termometry wskażą maksymalnie 0 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie wahać się, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Sobota w Krakowie będzie pochmurna, okresami popada deszcz marznący. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się waha, w południe wyniesie 980 hPa.

