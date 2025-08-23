Pogoda na dziś. W sobotę 23.08 pogoda będzie zmienna. W większości kraju wystąpi zachmurzenie, a lokalnie popada. Pojawią się również burze. Temperatura spadnie poniżej 20 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W sobotę wystąpi zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże. Lokalnie towarzyszyć mu będą przelotne opady deszczu, których suma wyniesie do 2-10 litrów na metr kwadratowy. Miejscami, zwłaszcza na północy kraju, prognozowane są krótkotrwałe burze, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw., lokalnie również krupy śnieżnej i bardzo drobnego gradu. Termometry pokażą maksymalnie od 14-16 stopni Celsjusza na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim do 17-19 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, porywisty. Jego maksymalna prędkość wyniesie 40-60 kilometrów na godzinę, a podczas burz do 80 km/h.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza najwyższa będzie na Wybrzeżu. Wyniesie tam powyżej 70 procent. Im dalej na południowy wschód tym wilgotność będzie niższa. Warunki biometeo na przewarzającym obszarze będą niekorzystne. Jedynie na południowym wschodzie będą one neutralne.

Warunki biometeo w sobotę tvmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W sobotę w Warszawie prognozowane jest zachmurzenie zmienne. Towarzyszyć mu będzie przelotny deszcz. Maksymalna temperatura nie przekroczy 18-19 st. C. Nadciągnie wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W ciągu dnia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite. Spadnie również przelotny deszcz i pojawią się burze. Maksymalna temperatura wyniesie 14-15 st. C. Odczuwalny będzie dość silny, porywisty, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1008 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota w Poznaniu będzie pochmurna, spadnie również przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 17-18 st. C. Nadciągnie wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W ciągu dniu we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie 17-18 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Sobota w Krakowie będzie pogodna. Może spaść słaby, przelotny deszcz. Maksymalna temperatura wyniesie 17-18 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany, dość silny, porywisty, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Warunki drogowe w sobotę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl