W sobotę na przeważającym obszarze kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, na wschodzie i południu przejściowo duże, ale nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 21-22 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 23-24 st. C w centrum, do 26-27 st. C na zachodzie kraju. Wiatr okaże się słaby, północno-zachodni.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 40 do 70 procent. W całym kraju będzie cieło, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców stolicy czeka dość pogodna sobota bez opadów. Słupki rtęci sięgną 23-24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota przyniesie pogodną aurę bez opadów. Temperatura maksymalna sięgnie w Gdańsku, Gdyni, Sopocie 22-23 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1027 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota w Poznaniu upłynie pod znakiem pogodnej aury bez opadów. Na termometrach zobaczymy 25-26 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Sobota we Wrocławiu będzie pogodna i bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 24-25 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa dość pogodna sobota i bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie 22-23 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie nieznacznie spadać.