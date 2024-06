Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 24 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, a w burzach silny, rozpędzając się nawet do 90 kilometrów na godzinę.