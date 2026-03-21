Warunki biometeo w piątek

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę nad większością regionów zapanuje pogodne niebo, tylko na południu może być ono bardziej zachmurzone. Tam mogą wystąpić słabe opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy, miejscami także deszczu ze śniegiem. Aura ulegnie poprawie po południu, gdy deszcz osłabnie, a niebo się rozpogodzi. Termometry pokażą od 8 stopni Celsjusza na Kaszubach i Lubelszczyźnie, poprzez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na sobotę

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 60 procent w centrum i na północy do ponad 70 procent w południowych regionach. W całym kraju będzie nam chłodno. Na północy Polski spodziewany jest korzystny biomet, zaś na południu - niekorzystny, w ciągu dnia przechodzący w neutralne.

Warunki biometeo w sobotę

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie sobota przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą maksymalnie 10 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma rosnąć, a w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie w sobotę zachmurzone w małym stopniu. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków wschodnich. Ciśnienie w południe wyniesie 1023 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka w sobotę małe zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1011 hPa, ma rosnąć.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu w sobotę zapanuje pochmurne niebo, ale spodziewane są przejaśnienia. Termometry pokażą do 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich. W południe ciśnienie sięgnie 1005 hPa, będzie rosnąć.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie prognozowana jest pochmurna sobota z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Wiatr okaże się wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma rosnąć, a w południe osiągnie 992 hPa.