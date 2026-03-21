Pogoda na dziś - sobota 21.03. Kalendarzowa wiosna przywita nas chłodem

Pochmurny, chłodny dzień
Pogoda na dziś. Sobota 21.03, pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, większości z nas przyniesie pogodną aurę. Jedynie miejscami pojawią się opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. Biomet okaże się przeważnie korzystny.

W sobotę nad większością regionów zapanuje pogodne niebo, tylko na południu może być ono bardziej zachmurzone. Tam mogą wystąpić słabe opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy, miejscami także deszczu ze śniegiem. Aura ulegnie poprawie po południu, gdy deszcz osłabnie, a niebo się rozpogodzi. Termometry pokażą od 8 stopni Celsjusza na Kaszubach i Lubelszczyźnie, poprzez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Klatka kluczowa-306124
Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 60 procent w centrum i na północy do ponad 70 procent w południowych regionach. W całym kraju będzie nam chłodno. Na północy Polski spodziewany jest korzystny biomet, zaś na południu - niekorzystny, w ciągu dnia przechodzący w neutralne.

Klatka kluczowa-306163
Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie sobota przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą maksymalnie 10 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma rosnąć, a w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie w sobotę zachmurzone w małym stopniu. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków wschodnich. Ciśnienie w południe wyniesie 1023 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka w sobotę małe zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1011 hPa, ma rosnąć.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu w sobotę zapanuje pochmurne niebo, ale spodziewane są przejaśnienia. Termometry pokażą do 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich. W południe ciśnienie sięgnie 1005 hPa, będzie rosnąć.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie prognozowana jest pochmurna sobota z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Wiatr okaże się wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma rosnąć, a w południe osiągnie 992 hPa.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Czytaj także:
Przymrozki, mróz, zimno
Zimowe alarmy IMGW na pierwszy dzień wiosny
Letnie temperatury na plaży Manhattan w Los Angeles, 17.03.2026
"Kopuła ciepła" nad krajem. Ponad 40 stopni na koniec zimy
Świat
Śnieg, deszcz ze śniegiem, noc
Nocą miejscami możliwy jest deszcz ze śniegiem
Opady śniegu na Teneryfie po przejściu burzy Therese
Burza na Wyspach Kanaryjskich. Sypnęło śniegiem
Świat
Deszcz, deszczowo, wiosna
Zmiana pogody. W prognozach widać obfity deszcz
Wiosna, kwiaty
Mamy astronomiczną wiosnę
Ciekawostki
Cyklon
"Nie sądzę, żeby na jakimkolwiek drzewie pozostał choć jeden liść"
Świat
Jak odróżnić alergię od przeziębienia?
Quiz na pierwszy dzień wiosny
TVN24
Misja Proba-3 - wizualizacja
"IT'S ALIVE! Zadzwonił do domu". Wielka radość polskich badaczy
Nauka
Chmury, deszcz
Front nad Polską. Gdzie będzie padać
Przymrozki
Przymrozki. Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach
Deszcz, wiosna, bazie, wierzba
To będzie pochmurny dzień, lokalnie spadnie deszcz
Żubry przechodziły przez drogę na Podlasiu
"Takie stado zawsze robi wrażenie". Nagranie
Polska
Górski krajobraz w Parku Narodowym Torres del Paine (Chile)
Turysta z Polski musi zapłacić 60 tysięcy złotych kary
Świat
Przymrozki noc
Noc pod znakiem chmur i opadów, miejscami na minusie
Potężny cyklon Narelle na zdjęciach satelitarnych
Ponad 300 kilometrów na godzinę. Potężny cyklon coraz bliżej lądu
Świat
opos
Wybierał maskotkę na lotnisku. Nagle oczy jednej z nich zaczęły się poruszać
Świat
Deszcz, chłodno, parasol
Wyż przegra z niżami. Przed nami zmiana w pogodzie
epa12831002_2
Samolot specjalny wysłany na Bliski Wschód po psy i koty
Świat
Powódź w Malawi
Cztery dni ulew i kilkanaście ofiar śmiertelnych
Świat
W pogodzie będzie sporo się działo - w prognozach widać między innymi śnieg
Przed nami powtórka z zimy. A co z Wielkanocą?
Arleta Unton-Pyziołek
Upały w Kalifornii. Surferzy szukają ochłodzenia w oceanie
Jest zima, a na termometrach ponad 40 stopni. Ten upał zapisuje się w historii
Świat
Burze w Pakistanie
Lało i wiało tak, że runął mur. Załamanie pogody w metropolii
Świat
Tarantula
Amerykanie muszą pilnie poznać swoje pajęczaki
Nauka
Mgła, poranek
Przymrozki i mgły. Ostrzeżenia IMGW nadal w mocy
Pochmurne niebo w marcu
W części kraju będzie się chmurzyć. A ile pokażą termometry?
Szop pracz na drzewie
Utknął kilka metrów nad ziemią, na głowie miał słoik
Ciekawostki
Katastrofa kolejki linowej w Engelbergu
Tragiczny wypadek w Alpach. Urwała się gondola kolejki
Świat
Noc, mgła, jesień
Nocą miejscami chwyci mróz
Norwegia, pożar
Ogień blisko domów, setki osób ewakuowanych
Świat
