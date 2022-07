Pogoda na dziś - sobota, 2.07. Odpoczniemy od upału, ale może być niebezpiecznie

Sobota 2.07 przyniesie we wschodniej Polsce deszczową aurę i burze z opadami rzędu 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 60-90 km/h. Na zachodzie będzie na ogół słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 31 st. C na Lubelszczyźnie. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany.