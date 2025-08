Sobotki poranek będzie pogodny, ale z czasem na niebie pojawią się kłębiaste chmury, którym towarzyszyć będą przelotne, krótkotrwałe, punktowo dość intensywne opady deszczu. Na południu i wschodzie może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 24-25 st. C w centrum, do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni wiatr, na ogół słaby lub umiarkowany, ale podczas burzy może wiać nawet do 80 kilometrów na godzinę. Ciśnienie będzie powoli rosnąć.