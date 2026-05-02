Pogoda na dziś - sobota, 2.05. To będzie ciepły dzień. Temperatura przekroczy 25 stopni

Pogodnie, wiosna, ciepło, gorąco
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś, czyli sobotę 2.05. Drugi dzień długiego weekendu majowego zapowiada się pogodnie w całej Polsce. Będzie ciepło, temperatura wszędzie przekroczy 20 stopni Celsjusza.

Sobota upłynie pod znakiem słońca. Jedynie na południowym wschodzie może pojawić się miejscami trochę chmur, ale opadów nie mamy się co spodziewać. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 23-24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na zachodzie. Wiatr na wschodzie okaże się przeważnie północno-zachodni skręcający od zachodu na południowy, słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-402223
Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza w sobotę okaże się dość wyrównana, na poziomie 40 procent. Trochę wyższa, bo w okolicach 60 procent będzie na południowym wschodzie. W całym kraju prognozowane jest ciepło, a warunki biometeo zapowiadają się na korzystne.

Klatka kluczowa-402203
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota w Warszawie upłynie na ogół pod znakiem bezchmurnej aury, czasami wystąpi zachmurzenie małe. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Nadciągnie słaby, początkowo zmienny, następnie przeważnie zachodni wiatr. Ciśnienie zaczyna spadać, w południe dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się z przeważnie bezchmurnym niebem. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Wiatr powieje przeważnie z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie zaczyna spadać, w południe dojdzie do 1022 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu sobota przyniesie bezchmurną aurę. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. W pierwszej części dnia powieje słaby i zmienny wiatr, później - południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie zaczyna spadać, w południe dojdzie do 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Sobota we Wrocławiu zapowiada się przeważnie bezchmurnie, okresami wystąpi zachmurzenie małe związane z chmurami piętra wysokiego. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Powieje wiatr na ogół południowy, słaby lub umiarkowany, zwłaszcza w drugiej części dnia. Ciśnienie zaczyna spadać, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Sobota w Krakowie przyniesie przeważnie bezchmurne niebo, a tylko okresami zachmurzenie wzrośnie do małego lub umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy do 22 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie zaczyna spadać, w południe dojdzie do 997 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
