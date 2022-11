Pogoda na dziś - sobota 19.11. Mróz prawie w całym kraju, oprócz tego chmury i śnieg

W sobotę możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W południowej i wschodniej Polsce prognozowane są słabe opady śniegu do 2 centymetrów. Na Wybrzeżu i Pomorzu będzie padać intensywniej - suma opadów wyniesie 5 cm, a lokalnie nawet i 10 cm. Uwaga - niewykluczone są tam też wyładowania atmosferyczne. Temperatura maksymalna sięgnie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr ze zmiennych kierunków powieje słabo. Tylko nad morzem może być północno-wschodni oraz dość silny i porywisty.